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22:28, 13 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский записал обращение из тамбура в поезде

Зеленский анонсировал изменения в ВВС Украины, записав обращение из поезда
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Кадр: Telegram-канал «Страна.ua»

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение из тамбура в поезде. Об этом сообщает «Страна.ua».

В своем видео Зеленский анонсировал кадровые изменения в Военно-воздушных силах (ВВС) Украины. Он поручил главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александру Сырскому рассмотреть возможность назначить на пост заместителя командующего ВВС генерала Сергея Голубцова.

До этого Зеленский провел переговоры с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Политик рассказал Туску о своем разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее президент Украины призвал допустить Европу к мирным переговорам. Он добавил, что если Европу не допустят за переговорный стол, то в результате Киев принудят подписать соглашения наподобие минских.

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