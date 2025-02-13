Зеленский записал обращение из тамбура в поезде

Зеленский анонсировал изменения в ВВС Украины, записав обращение из поезда

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение из тамбура в поезде. Об этом сообщает «Страна.ua».

В своем видео Зеленский анонсировал кадровые изменения в Военно-воздушных силах (ВВС) Украины. Он поручил главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александру Сырскому рассмотреть возможность назначить на пост заместителя командующего ВВС генерала Сергея Голубцова.

До этого Зеленский провел переговоры с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Политик рассказал Туску о своем разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее президент Украины призвал допустить Европу к мирным переговорам. Он добавил, что если Европу не допустят за переговорный стол, то в результате Киев принудят подписать соглашения наподобие минских.