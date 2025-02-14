42-летняя Светлана Лобода станцевала в прозрачном наряде

Украинская певица Светлана Лобода станцевала в прозрачном наряде перед публикой. Соответствующее видео появилось в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 14,8 миллиона подписчиков.

42-летняя исполнительница предстала перед зрителями в комбинезоне на тонких бретелях и с глубоким декольте, сквозь который просвечивалось ее тело. Упомянутый наряд черного цвета был расшит стразами и жемчужными бусинами. В то же время шею звезды украшал чокер с массивным камнем. Лобода завершила образ укладкой и ярким мейкапом.

Ранее в феврале Светлана Лобода похвасталась мускулами на видео в откровенной спортивной форме. Исполнительница снялась в спортзале в Торонто во время поездки в Канаду.