84 процента месячной нормы осадков выпало в российском городе

УГМС: С 1 по 14 февраля в Мурманске выпало 84 % месячной нормы осадков

С 1 по 14 января в Мурманске выпало 84 процента месячной нормы осадков. Об этом сообщает управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) по российскому городу.

По данным метеорологов, выпало 20,1 миллиметра осадков, тогда как норма для февраля составляет 24 миллиметра. При этом только за 13 февраля и ночь 14-го в городе выпало 37 процентов от месячной нормы снега. Высота покрова достигла 53 сантиметров.

«В целом по Мурманской области только на крайнем севере отмечались существенные осадки. Так в районе Туманного, Териберки, Полярного на сегодняшний день зафиксировано более 50 процентов месячной нормы осадков. На остальной части территории преимущественно от 9 до 33 процентов от нормы», — уточнили синоптики.

Ранее жителей Москвы предупредили о небольших снегопадах в выходные, 15 и 16 февраля. По словам синоптиков, в предстоящие три-четыре дня регион будет находиться в зоне пониженного давления — с этим связаны незначительные осадки.