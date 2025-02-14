Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:25, 14 февраля 2025Экономика

84 процента месячной нормы осадков выпало в российском городе

УГМС: С 1 по 14 февраля в Мурманске выпало 84 % месячной нормы осадков
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

С 1 по 14 января в Мурманске выпало 84 процента месячной нормы осадков. Об этом сообщает управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) по российскому городу.

По данным метеорологов, выпало 20,1 миллиметра осадков, тогда как норма для февраля составляет 24 миллиметра. При этом только за 13 февраля и ночь 14-го в городе выпало 37 процентов от месячной нормы снега. Высота покрова достигла 53 сантиметров.

«В целом по Мурманской области только на крайнем севере отмечались существенные осадки. Так в районе Туманного, Териберки, Полярного на сегодняшний день зафиксировано более 50 процентов месячной нормы осадков. На остальной части территории преимущественно от 9 до 33 процентов от нормы», — уточнили синоптики.

Ранее жителей Москвы предупредили о небольших снегопадах в выходные, 15 и 16 февраля. По словам синоптиков, в предстоящие три-четыре дня регион будет находиться в зоне пониженного давления — с этим связаны незначительные осадки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе раскрыли состав переговорной группы России по Украине

      Проблемы с предложением валюты на российском рынке оценили

      Малышева призвала россиян возвести в культ три врачебные рекомендации

      Набиуллина рассказала о двух вариантах изменения ключевой ставки

      Участника СВО нашли работающим за еду в церкви

      Зеленский назвал альтернативу вступлению Украины в НАТО

      Рютте высказался об обещании Украине стать частью НАТО

      На Западе заявили об испарении обещаний Байдена Украине

      Назван самый вредный для здоровья продукт

      Военнослужащий ВСУ получил 21 год колонии за расстрел мирного жителя в ЛНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше