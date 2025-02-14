Американский адмирал назвал «нарушителей спокойствия» в Тихом океане

Папаро: Сотрудничество России, КНДР и КНР может изменить ситуацию в Тихом океане

Россия, Китай и КНДР сформировали «треугольник нарушителей спокойствия», который способен поменять обстановку в Тихом океане и превратить открытый и свободный регион в место соперничества, полагает глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Сэмюэл Папаро. Его цитирует агентство Bloomberg.

По словам Папаро, эти государства обмениваются технологиями, устанавливают более тесное дипломатическое сотрудничество, а также проводят совместные военно-морские учения. «Мы являемся свидетелями зарождающейся оси автократии», — предупредил он.

Как утверждает американский адмирал, Соединенные Штаты сохраняют преимущество в сфере производства субмарин, однако Россия развивает технологии, позволяющие скрывать присутствие подлодок. Он отметил, что РФ пока не поделилась ими с КНР, но действия стран в Тихом океане становятся все более эффективными.

Ранее стало известно, что политика президента США Дональда Трампа напугала одного из важных союзников Соединенных Штатов в Тихом океане. Так, Тайвань, прежде считавшийся главным партнером Вашингтона в борьбе против Китая, испугался политики нового главы Белого дома.