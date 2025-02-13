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16:15, 13 февраля 2025Экономика

Политика Трампа напугала одного из важных союзников США в Тихом океане

NYT: Тайвань испугался, что США переманят к себе его промышленные компании
Кирилл Луцюк

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Тайвань, прежде считавшийся главным партнером США в борьбе против Китая, испугался политики нового главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщило издание The New York Times.

По его данным, Тайваню приходится приспосабливаться к изменению отношений с Соединенными Штатами, тем более что Трамп обвинил власти острова в том, что те слишком мало тратят на собственную безопасность. Кроме того, он пеняет на несправедливое доминирование в производстве полупроводников.

Как следствие, Тайбэй встревожился из-за того, что Трамп с помощью пошлин может вынудить тайваньские компании, занятые в производстве полупроводников, перебраться в США. Ставки особенно высоки, если учесть, что остров почти полностью зависит от Соединенных Штатов в области основных видов оружия. Кроме того, именно Вашингтон обеспечивает Тайбэю политическую поддержку в противостоянии с Китаем, который добивается включения этой территории в свой состав.

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Более того, даже если Трамп воздержится от введения пошлин, Тайвань столкнется с сильным давлением со стороны его администрации по другим вопросам. Они включают в себя большой торговый профицит с США и военные расходы, которые в Белом доме считают недостаточными.

Ранее сообщалось, что Тайвань надеется избежать высоких пошлин США, покупая у тех больше сжиженного природного газа. В свою очередь, Китай обвинил остров в заискивании, которое может лишь навредить промышленному развитию Тайваня.

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