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03:08, 14 февраля 2025Интернет и СМИ

Блогер-миллионник оказалась в центре крупной драки в московской «Кофемании»

Блогер-миллионник Лунаком оказалась в центре драки в московской «Кофемании»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Блогер Эвелина Тарханова, известная как Лунаком, оказалась в центре крупной драки в ресторане «Кофемания» на Кутузовском проспекте в центре Москвы. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Девушка с 5,5 миллиона подписчиков в TikTok рассказала, как в заведение «ворвался мужик со стволом». Ее поразило, что сотрудницы «Кофемании», будучи сами невысокого роста, начали собой закрывать посетителей. «Я закрываю официантку, она закрывает меня», — вспомнила она.

Об инциденте в московской «Кофемании» сообщалось в ночь на 14 февраля. Несколько молодых людей не смогли решить конфликт и устроили крупную драку, в какой-то момент один из ее участников вытащил пистолет. Гости в панике начали прятаться за перевернутыми столами и разбегаться. Сотрудникам заведения удалось вывести дебоширов и после этого вызвать сотрудников МВД.

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