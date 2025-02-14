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12:36, 14 февраля 2025Наука и техника

Blue Origin обозначила срок второго запуска New Glenn

Глава Blue Origin Лимп: Второй запуск ракеты New Glenn состоится в конце весны
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Joe Skipper / Reuters

Второй запуск тяжелой ракеты New Glenn должен состояться в конце весны. Соответствующий срок обозначил гендиректор компании Blue Origin Дэйв Лимп. Об этом сообщает издание SpaceNews.

По словам главы компании, в настоящее время определяют причины, которые могли привести к неполадкам в ходе первого пуска New Glenn, когда первая ступень ракеты не смогла совершить мягкую посадку. «У нас было большинство правильных условий в двигателе, но мы не смогли правильно доставить все к двигателю из баков», — заявил руководитель.

Лимп не назвал полезную нагрузку для второго пуска New Glenn, но добавил, что у компании есть «пара разных вариантов». «Мы рассматриваем первые три полета как опытно-конструкторские. Если мы сможем разместить на них коммерческие полезные нагрузки, мы это сделаем», — сказал гендиректор.

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Первый пуск тяжелой ракеты New Glenn состоялся 16 января с площадки LC-36 космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Грузоподъемность двухступенчатой ракеты New Glenn составляет 45 тонн на низкую околоземную орбиту. Носитель имеет многоразовую первую степень. Ракета использует двигатели на жидком метане и жидком водороде.

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