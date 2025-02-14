Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:18, 14 февраля 2025Интернет и СМИ

Зеленского высмеяли за подписание в 2022 году заявки на вступление в НАТО

Боуз высмеял подписание Зеленским в 2022 г. заявки на вступление Украины в НАТО
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз высмеял президента Украины Владимира Зеленского за подписание им в 2022 году заявки на вступление страны в НАТО. На эту тему он высказался в посте в соцсети X.

Боуз опубликовал видео, на котором украинские власти подписывают документ, и назвал их марионетками. «[Сегодня] уже понятно, что они никогда не вступят в НАТО, никогда не вступят в ЕС, и они потеряли 25 процентов своей территории», — написал он.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украине никогда не обещали членство в Североатлантическом альянсе в случае заключения мирного соглашения по урегулированию конфликта. При этом он отметил, что Запад должен обеспечить Киеву более прочную позицию перед началом возможных переговоров.

Зеленский 30 сентября 2022 года объявил, что Украина подает заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. Украинский лидер тогда отметил, что Киев «де-факто уже прошел свой путь в НАТО».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе раскрыли состав переговорной группы России по Украине

      Россиянина задержали по подозрению в совершенной 20 лет назад расправе на западе Москвы

      На Западе заговорили о скором важном объявлении вице-президента США

      Звезда «Пацанок» рассказала о своей мечте

      В США заявили об отсутствии угроз в адрес России в словах вице-президента Вэнса

      В МИД рассказали о расстреле бойцами ВСУ жителей Курской области

      Бык сбросил с себя наездника и проткнул его шею рогом

      На Солнце произошли две мощные вспышки

      Владеющий самолетами российский депутат предложил пенсионерам подрабатывать на автомойке

      Атаку на Чернобыльскую АЭС назвали провокацией Киева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше