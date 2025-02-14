Зеленского высмеяли за подписание в 2022 году заявки на вступление в НАТО

Боуз высмеял подписание Зеленским в 2022 г. заявки на вступление Украины в НАТО

Ирландский журналист Чей Боуз высмеял президента Украины Владимира Зеленского за подписание им в 2022 году заявки на вступление страны в НАТО. На эту тему он высказался в посте в соцсети X.

Боуз опубликовал видео, на котором украинские власти подписывают документ, и назвал их марионетками. «[Сегодня] уже понятно, что они никогда не вступят в НАТО, никогда не вступят в ЕС, и они потеряли 25 процентов своей территории», — написал он.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украине никогда не обещали членство в Североатлантическом альянсе в случае заключения мирного соглашения по урегулированию конфликта. При этом он отметил, что Запад должен обеспечить Киеву более прочную позицию перед началом возможных переговоров.

Зеленский 30 сентября 2022 года объявил, что Украина подает заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. Украинский лидер тогда отметил, что Киев «де-факто уже прошел свой путь в НАТО».