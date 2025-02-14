В российском регионе пожаловались на 10-летнюю борьбу с черной плесенью в доме

Жильцы дома под Брянском пожаловались на 10-летнюю борьбу с черной плесенью

В Брянской области жители одного из домов 10 лет ведут борьбу с черной плесенью. Почему грибок возвращается в местные квартиры, собственники рассказали «БрянскToday».

На процветание опасной плесени жалуются жители пятиэтажки на улице Привокзальной в поселке Белые Берега. По их словам, к распространению живучего грибка в квартирах на верхних этажах привело состояние кровли. Перекрытия в крыше сгнили, вдобавок она была сделана с допущением немалых нарушений, подчеркивают сельчане. При этом многолетние жалобы жильцов коммунальщики игнорируют. Добиться замены кровли от жилищно-эксплуатационного управления брянцы не могут и надеются, что на ситуацию обратят внимание ответственные инстанции.

Ранее на черную плесень и бессонные ночи пожаловались пермяки. Спокойствия местных жителей лишил фекальный потоп в подвале дома. Виновниками затопления в управляющей компании считают самих жильцов — по словам коммунальщиков, в трубы водоотведения попали предметы личной гигиены, детские игрушки и наполнитель для кошачьего туалета.