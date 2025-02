«Чупакабра» растерзала 24 козы и овцы за неделю

NTK: в Мексике неизвестный зверь убил 12 овец и 12 коз за неделю

В Мексике фермеры испугались возвращения мифической «чупакабры» после того, как неизвестный хищник растерзал 24 козы и овцы за неделю. Об этом пишет Need To Know (NTK).

Оба нападения произошли в муниципалитете Сарагоса штата Коауила 6 и 10 февраля. В первом случае фермер обнаружил в загоне 12 козьих туш. По его словам, на животных были странные раны, не похожие на следы, которые бы оставил обычный хищник. Еще несколько коз пережили нападение.

10 февраля неизвестный зверь расправился с 12 овцами на ферме, находящейся недалеко от первой. Владелец хозяйства Хосе Фрага Рамирес рассказал, что оставшиеся в живых овцы находились в шоковом состоянии. При этом сторожевые собаки ночью не беспокоились, как будто не заметили нападения хищника. «Это что-то ненормальное. Мои собаки залаяли бы и защитили стадо. Но их будто парализовало», — сказал фермер.

Расследовавшие нападения представители властей заявили, что в обоих случаях на домашний скот, скорее всего, напали койоты или дикие собаки. Однако фермеры в этом не уверены и считают, что с животными могла расправиться мифическая «чупакабра». Владельцы хозяйств также сказали, что если властям не удастся найти таинственного хищника, то они «возьмут дело в свои руки».

Чупакабра (исп. chupacabras от chupar — «сосать», и cabra — «коза», «козий вампир») — персонаж легенды, берущей начало в 1950-х годах, когда в Пуэрто-Рико обнаружили нескольких коз, у которых якобы была высосана кровь. Исследователи считают это существо вымышленным и отрицают его существование. Тем не менее о появлении чупакабры регулярно сообщают жители Северной и Южной Америки.

В июне 2023 года сообщалось, что таинственную чупакабру якобы удалось снять с помощью дрона. Это произошло после того, как животное напало на стадо домашнего скота.