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10:32, 14 февраля 2025Бывший СССР

На Украине заявили о наступлении ВС России на купянском направлении

DeepState: ВС России продвинулись у Андреевки и Фиголовки
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись у Андреевки и Фиголовки. О наступлении Вооруженных сил (ВС) России на купянском направлении сообщает в Telegram украинский аналитический проект DeepState.

«Враг продвинулся у (...) у Андреевки, у Фиголовки», — говорится в публикации.

Отмечается, что российские войска также наступали в районе Великой Новоселки у села Бурлацкое.

Ранее о продвижении ВС России на ореховском направлении сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, армия России продвинулась и улучшила свои позиции севернее Времевки.

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