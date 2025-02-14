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09:56, 14 февраля 2025Силовые структуры

Дело блогера Шабутдинова поступило в суд

Дело блогера Шабутдинова поступило в суд Москвы
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении блогера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве, поступило в Пресненский суд Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, дело зарегистрировано в суде, но дата заседания еще не назначена.

Шабутдинову вменяется 113 эпизодов мошенничества, его дело насчитывает 150 томов материалов. Блогер не признает вину.

Его задержали в Москве 3 ноября 2023 года. По данным следствия, он использовал для продажи своих образовательных программ и тренингов агрессивный маркетинг.

Ранее сообщалось, что «королева марафонов» Елена Блиновская расплакалась на суде после слов адвоката о сыне.

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