Дело блогера Шабутдинова поступило в суд Москвы

Уголовное дело в отношении блогера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве, поступило в Пресненский суд Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, дело зарегистрировано в суде, но дата заседания еще не назначена.

Шабутдинову вменяется 113 эпизодов мошенничества, его дело насчитывает 150 томов материалов. Блогер не признает вину.

Его задержали в Москве 3 ноября 2023 года. По данным следствия, он использовал для продажи своих образовательных программ и тренингов агрессивный маркетинг.

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