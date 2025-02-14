Депутат Дубинский: Зеленский не соглашается на мир из-за выборов в Европе

Украинский лидер Владимир Зеленский не соглашается на мир из-за предстоящих выборов в Европе. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский.

«Зеленский сейчас не соглашается на мир. Он главная проблема Украины», — посетовал нардеп. Дубинский также связал позицию главы киевского режима с предстоящими выборами в европейских странах в ближайшие полгода.

По его словам, продолжение войны на этот промежуток времени нужно для того, чтобы оппозиция не атаковала находящиеся у власти европейские партии с вопросом «куда пошли миллиарды, если можно было договориться».

Ранее газета The Washington Post написала, что американские чиновники, встретившиеся с Владимиром Зеленским в Мюнхене, предложили ему подписать документ. Согласно документу Штатам перешла бы половина будущих минеральных ресурсов республики. Украинский лидер ответил на него отказом.

До этого в Раде обратили внимание, что в соглашении Киева и Вашингтона о природных ресурсах нет пунктов о гарантиях безопасности для Украины.