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23:33, 14 февраля 2025Бывший СССР

Депутат Рады назвал главную проблему Украины

Депутат Дубинский: Зеленский не соглашается на мир из-за выборов в Европе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavlo Bahmut / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский не соглашается на мир из-за предстоящих выборов в Европе. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский.

«Зеленский сейчас не соглашается на мир. Он главная проблема Украины», — посетовал нардеп. Дубинский также связал позицию главы киевского режима с предстоящими выборами в европейских странах в ближайшие полгода.

По его словам, продолжение войны на этот промежуток времени нужно для того, чтобы оппозиция не атаковала находящиеся у власти европейские партии с вопросом «куда пошли миллиарды, если можно было договориться».

Ранее газета The Washington Post написала, что американские чиновники, встретившиеся с Владимиром Зеленским в Мюнхене, предложили ему подписать документ. Согласно документу Штатам перешла бы половина будущих минеральных ресурсов республики. Украинский лидер ответил на него отказом.

До этого в Раде обратили внимание, что в соглашении Киева и Вашингтона о природных ресурсах нет пунктов о гарантиях безопасности для Украины.

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