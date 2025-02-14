Доходы России от экспорта нефти в январе выросли на миллиард долларов

МЭА: Доходы РФ от продажи нефти в январе выросли до $15,8 млрд

В январе Россия заработала на продаже нефти почти на один миллиард долларов больше, чем в декабре прошлого года, доходы в первом месяце 2025 года составили 15,77 миллиарда долларов. Об этом сообщается в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Утверждается, что рост произошел несмотря на введенные США санкции против энергетического сектора России. Ограничения, которые в Белом доме называли «наиболее значительными», ввели в январе.

По данным МЭА, выручка от экспорта сырой нефти выросла на 580 миллионов долларов, до 9,82 миллиарда. Доход от продажи нефтепродуктов вырос на 360 миллионов, до 5,95 миллиарда. При этом выручка по сравнению с январем 2024 года упала на 610 миллионов.

Ранее мировые цены на нефть подошли к минимумам с начала года. Апрельский фьючерс на сорт Brent падал до 74,38 доллара за баррель, с начала недели он потерял уже 2,5 доллара.