Цены на нефть упали после телефонных переговоров Трампа и Путина

Мировые цены на нефть подошли к минимумам с начала года после состоявшегося накануне телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Апрельский фьючерс на сорт Brent падал до 74,38 доллара за баррель, с начала недели он потерял уже 2,5 доллара, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Нефть WTI подешевела до 70,6 доллара. На максимуме в начале недели она доходила до 73,5 доллара. Тенденция началась с сообщения об увеличении коммерческих запасов нефти в хранилищах США, что свидетельствует об ослаблении спроса. Однако разговор Путина с Трампом позволил допустить, что барьеры для доступа российской нефти на мировой рынок ослабнут.

В конце января глава Белого дома заявлял о планах добиться резкого снижения цен на нефть, потому что при цене барреля в районе 40 долларов боевые действия на Украине не смогут продолжаться.

Трамп указывал, что страны ОПЕК смогли бы увеличить добычу и посодействовать в этом вопросе. При этом он удивился, что этого не было сделано еще до президентских выборов.

Реакции на эти призывы от Саудовской Аравии, которая стала лидером картеля, не последовало. Источники отмечают, что участники сделки ОПЕК+, в которую входит и Россия, не станут прислушиваться к президенту США. На встрече, прошедшей в начале февраля, стороны не обсуждали возможное увеличение добычи в ближайшем будущем.

Ранее сообщалось, что России, возможно, придется сокращать добычу нефти из-за проблем с экспортом. Сложности связаны с последними санкциями США, введенными еще президентом Джо Байденом.