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12:24, 13 февраля 2025Экономика

Цены на нефть упали

Цены на нефть упали после телефонных переговоров Трампа и Путина
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Мировые цены на нефть подошли к минимумам с начала года после состоявшегося накануне телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Апрельский фьючерс на сорт Brent падал до 74,38 доллара за баррель, с начала недели он потерял уже 2,5 доллара, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Нефть WTI подешевела до 70,6 доллара. На максимуме в начале недели она доходила до 73,5 доллара. Тенденция началась с сообщения об увеличении коммерческих запасов нефти в хранилищах США, что свидетельствует об ослаблении спроса. Однако разговор Путина с Трампом позволил допустить, что барьеры для доступа российской нефти на мировой рынок ослабнут.

В конце января глава Белого дома заявлял о планах добиться резкого снижения цен на нефть, потому что при цене барреля в районе 40 долларов боевые действия на Украине не смогут продолжаться.

Трамп указывал, что страны ОПЕК смогли бы увеличить добычу и посодействовать в этом вопросе. При этом он удивился, что этого не было сделано еще до президентских выборов.

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Реакции на эти призывы от Саудовской Аравии, которая стала лидером картеля, не последовало. Источники отмечают, что участники сделки ОПЕК+, в которую входит и Россия, не станут прислушиваться к президенту США. На встрече, прошедшей в начале февраля, стороны не обсуждали возможное увеличение добычи в ближайшем будущем.

Ранее сообщалось, что России, возможно, придется сокращать добычу нефти из-за проблем с экспортом. Сложности связаны с последними санкциями США, введенными еще президентом Джо Байденом.

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