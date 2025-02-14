Еще одна российская авиакомпания объявила распродажу авиабилетов

Авиакомпания «Якутия» объявила распродажу билетов с 30-процентной скидкой

Еще один российский перевозчик, «Якутия», объявил распродажу билетов в честь Дня всех влюбленных. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Отмечается, что 30-процентная скидка на авиабилеты по эксклюзивным тарифам будет действовать только один день — 14 февраля 2025 года.

Улететь по выбранным направлениям пассажиры смогут с 14 февраля по 18 мая.

Ранее «Уральские авиалинии» тоже запустили масштабную распродажу билетов. Путешественникам предлагают приобрести билеты со скидкой до 30 процентов от тарифа на рейсы по России и за рубеж.

