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15:03, 14 февраля 2025Путешествия

Еще одна российская авиакомпания объявила распродажу авиабилетов

Авиакомпания «Якутия» объявила распродажу билетов с 30-процентной скидкой
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Еще один российский перевозчик, «Якутия», объявил распродажу билетов в честь Дня всех влюбленных. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Отмечается, что 30-процентная скидка на авиабилеты по эксклюзивным тарифам будет действовать только один день — 14 февраля 2025 года.

Улететь по выбранным направлениям пассажиры смогут с 14 февраля по 18 мая.

Ранее «Уральские авиалинии» тоже запустили масштабную распродажу билетов. Путешественникам предлагают приобрести билеты со скидкой до 30 процентов от тарифа на рейсы по России и за рубеж.

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