Глава Минфина США призвал Украину отчитаться за всю полученную помощь

Глава Минфина США Бессент: Украине придется отчитаться за всю полученную помощь

Украине придется отчитаться за всю полученную от Вашингтона помощь. Об этом заявил министр финансов США Скот Бессент, сообщает Reuters.

«Причиной моей поездки [на Украину] было желание еще раз дать понять украинскому народу, что мы ожидаем ответственности, но хотим быть их партнерами. Американцы собираются участвовать в послевоенной экономике», — сказал он.

По словам главы Минфина США, участие Вашингтона в послевоенной Украине может затрагивать стратегические полезные ископаемые, энергетику и государственные предприятия.

Он уточнил, что его поездка была частью усилий президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Его целью также было донести до американского народа, что его поддержка Киева принесет США определенные преимущества.

Ранее Бессент заявил, что Соединенные Штаты хотят получить свою долю в экономике Украины после того, как конфликт будет урегулирован. Отмечается, что участие США может распространиться на госпредприятия Украины, а также на энергетику и минералы страны.