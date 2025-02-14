Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:34, 14 февраля 2025Мир

Глава Минфина США призвал Украину отчитаться за всю полученную помощь

Глава Минфина США Бессент: Украине придется отчитаться за всю полученную помощь
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Скотт Бессент

Скотт Бессент. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Украине придется отчитаться за всю полученную от Вашингтона помощь. Об этом заявил министр финансов США Скот Бессент, сообщает Reuters.

«Причиной моей поездки [на Украину] было желание еще раз дать понять украинскому народу, что мы ожидаем ответственности, но хотим быть их партнерами. Американцы собираются участвовать в послевоенной экономике», — сказал он.

По словам главы Минфина США, участие Вашингтона в послевоенной Украине может затрагивать стратегические полезные ископаемые, энергетику и государственные предприятия.

Он уточнил, что его поездка была частью усилий президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Его целью также было донести до американского народа, что его поддержка Киева принесет США определенные преимущества.

Ранее Бессент заявил, что Соединенные Штаты хотят получить свою долю в экономике Украины после того, как конфликт будет урегулирован. Отмечается, что участие США может распространиться на госпредприятия Украины, а также на энергетику и минералы страны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Чернобыльской АЭС произошел взрыв. Под ударом оказался саркофаг энергоблока, разрушенного во время аварии 1986 года

      Банк России сохранил ключевую ставку

      Народный банк Китая пообещал стабилизировать цены на разумном уровне

      Названа доля автомобилей старше десяти лет в России

      Звезда «Субстанции» сыграет в новом фильме Ридли Скотта

      Армия России заняла населенный пункт под Донецком

      В России прокомментировали сообщения о повреждении Чернобыльской АЭС

      В МИД потребовали от стран Прибалтики решения проблем с военными пенсиями из России

      Пожилым людям посоветовали регулярно проверять зрение

      Минобороны объявило о переходе населенного пункта в ДНР под контроль России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше