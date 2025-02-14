Хегсет: Как говорил Рейган, при переговорах надо не доверять, но проверять

Как говорил бывший президент США Рональд Рейган, при переговорах надо не доверять, но проверять. Русскую пословицу исказил глава Пентагона Пит Хегсет в ходе пресс-конференции в Польше, трансляция которой доступна на YouTube-канале издания The Times.

«Необязательно доверять кому-то, чтобы вести переговоры. Но, как говорил Рейган, если вы доверяете... не доверяйте, а проверяйте», — сказал он.

Русскую пословицу «доверяй, но проверяй» Рейган часто использовал в своих выступлениях, узнав о ней от своей советницы — писательницы Сюзанны Масси.

Ранее шеф Пентагона заявил, что европейские страны могут принять участие в возможных переговорах России, США и Украины по урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что он намерен «привнести реализм в ожидания союзников США» касательно вопроса разрешения украинского кризиса.