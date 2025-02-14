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16:09, 14 февраля 2025Мир

Глава Пентагона во время выступления исказил русскую пословицу

Хегсет: Как говорил Рейган, при переговорах надо не доверять, но проверять
Семен Александров (редактор)

Фото: Agencja Wyborcza.pl / Robert Kowalewski / Reuters

Как говорил бывший президент США Рональд Рейган, при переговорах надо не доверять, но проверять. Русскую пословицу исказил глава Пентагона Пит Хегсет в ходе пресс-конференции в Польше, трансляция которой доступна на YouTube-канале издания The Times.

«Необязательно доверять кому-то, чтобы вести переговоры. Но, как говорил Рейган, если вы доверяете... не доверяйте, а проверяйте», — сказал он.

Русскую пословицу «доверяй, но проверяй» Рейган часто использовал в своих выступлениях, узнав о ней от своей советницы — писательницы Сюзанны Масси.

Ранее шеф Пентагона заявил, что европейские страны могут принять участие в возможных переговорах России, США и Украины по урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что он намерен «привнести реализм в ожидания союзников США» касательно вопроса разрешения украинского кризиса.

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