Как говорил бывший президент США Рональд Рейган, при переговорах надо не доверять, но проверять. Русскую пословицу исказил глава Пентагона Пит Хегсет в ходе пресс-конференции в Польше, трансляция которой доступна на YouTube-канале издания The Times.
«Необязательно доверять кому-то, чтобы вести переговоры. Но, как говорил Рейган, если вы доверяете... не доверяйте, а проверяйте», — сказал он.
Русскую пословицу «доверяй, но проверяй» Рейган часто использовал в своих выступлениях, узнав о ней от своей советницы — писательницы Сюзанны Масси.
Ранее шеф Пентагона заявил, что европейские страны могут принять участие в возможных переговорах России, США и Украины по урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что он намерен «привнести реализм в ожидания союзников США» касательно вопроса разрешения украинского кризиса.