Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц заявил о пессимизме относительно перспектив Украины

Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц оценил перспективы Украины. В эфире телеканала ZDF он заявил, что «очень пессимистичен» относительно судьбы Киева.

«Я твердо верю, что однажды мы все оглянемся назад и скажем, что мы помогали Украине недостаточно быстро, недостаточно четко и недостаточно хорошо», — признался он.

Мерц также предположил, что в случае победы на Украине Россия может якобы напасть на государства Прибалтики. При этом он выразил сомнение в том, что Соединенные Штаты придут на помощь при подобном развитии событий с учетом недавних действий администрации американского президента Дональда Трампа.

Ранее Мерц заявил, что Украина должна в среднесрочной перспективе стать членом Евросоюза. Во время дебатов с канцлером ФРГ Олафом Шольцем он отметил, что сейчас Украина не может вступить в НАТО из-за конфликта с Россией.

