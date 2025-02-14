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07:00, 14 февраля 2025Мир

Кандидат в канцлеры Германии оценил перспективы Украины

Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц заявил о пессимизме относительно перспектив Украины
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Michael Kappeler / Pool / Reuters

Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц оценил перспективы Украины. В эфире телеканала ZDF он заявил, что «очень пессимистичен» относительно судьбы Киева.

«Я твердо верю, что однажды мы все оглянемся назад и скажем, что мы помогали Украине недостаточно быстро, недостаточно четко и недостаточно хорошо», — признался он.

Мерц также предположил, что в случае победы на Украине Россия может якобы напасть на государства Прибалтики. При этом он выразил сомнение в том, что Соединенные Штаты придут на помощь при подобном развитии событий с учетом недавних действий администрации американского президента Дональда Трампа.

Ранее Мерц заявил, что Украина должна в среднесрочной перспективе стать членом Евросоюза. Во время дебатов с канцлером ФРГ Олафом Шольцем он отметил, что сейчас Украина не может вступить в НАТО из-за конфликта с Россией.

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