Кайли Дженнер показала фигуру в облегающем наряде с глубоким декольте

Телезвезда Кайли Дженнер показала фигуру в черном платье с глубоким декольте

Американская телезвезда и бизнесвумен Кайли Дженнер показала фигуру в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя знаменитость предстала напротив зеркала в черном облегающем платье на бретелях и с глубоким декольте. При этом Дженнер отказалась от бюстгальтера. Свой образ звезда дополнила укладкой и мейкапом. В качестве аксессуаров она выбрала серьги.

Ранее в феврале Кайли Дженнер похвасталась фигурой в приспущенных штанах. Предпринимательница приспустила нижнюю часть своего наряда, обнажив бедра.