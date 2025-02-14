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10:51, 14 февраля 2025Ценности

Кайли Дженнер показала фигуру в облегающем наряде с глубоким декольте

Телезвезда Кайли Дженнер показала фигуру в черном платье с глубоким декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Кайли Дженнер

Кайли Дженнер. Фото: @kyliejenner

Американская телезвезда и бизнесвумен Кайли Дженнер показала фигуру в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя знаменитость предстала напротив зеркала в черном облегающем платье на бретелях и с глубоким декольте. При этом Дженнер отказалась от бюстгальтера. Свой образ звезда дополнила укладкой и мейкапом. В качестве аксессуаров она выбрала серьги.

Ранее в феврале Кайли Дженнер похвасталась фигурой в приспущенных штанах. Предпринимательница приспустила нижнюю часть своего наряда, обнажив бедра.

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