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12:55, 14 февраля 2025Ценности

Клава Кока опубликовала снимок в топе с глубоким декольте

Российская певица Клава Кока опубликовала снимок в топе с глубоким декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС

Российская певица Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, опубликовала снимок в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 8,3 миллиона подписчиков.

28-летняя исполнительница разместила фото, на котором предстала напротив зеркала в костюме, состоящем из топа с глубоким декольте и удлиненной юбки с разрезом до бедра и вырезами по бокам. При этом звезда продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру. Вдобавок певица сделала небрежную укладку.

Ранее в феврале Клава Кока вышла на сцену в крошечных шортах. Исполнительница продемонстрировала фото и видео своего выступления на Big Love Show, которое организовала радиостанция Love Radio в честь своего 25-летия.

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