Россияне назвали отношения в литературе токсичными

«Дзен»: 30 процентов россиян считают любовь в классической литературе токсичной

Треть опрошенных (30 процентов) призналась, что считает любовные отношения в классической литературе токсичными, показал опрос аналитиков «Дзена». В исследовании участвовали 1 217 респондентов. С результатами ознакомилась «Лента.ру».

Главной книгой о любви почти треть опрошенных (27 процентов) назвала Михаила Булгакова, 23 процента — «Евгения Онегина» Александра Пушкина. На третьем месте расположились «Обломов» Ивана Гончарова и «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова — по 18 процентов каждый. 16 процентов респондентов назвали главной книгой о любви «Войну и мир» Льва Толстого, а 14 –– «Гранатовый браслет» Александра Куприна.

Литературной парой, которая вызывает больше всего эмоций у россиян, оказались Мастер и Маргарита из одноименного произведения Булгакова (24 процента). 16 процентов больше всего «болели» за отношения Орфея и Эвридики из греческого эпоса. Еще 14 — за Ромео и Джульетту из одноименной пьесы Шекспира. По 10 процентов респондентов назвали Наташу Ростову и Андрея Болконского из «Войны и мира», а также Татьяну Ларину и Евгения Онегина.

Мужчины чаще всего из литературных персонажей влюблялись в Ольгу Ильинскую («Обломов»), Маргариту («Мастер и Маргарита»), Анну Каренину из одноименного романа Льва Толстого и Лизу из «Бедной Лизы» Николая Карамзина. Женщины признались в любви к Алексею Вронскому («Анна Каренина»), Федору Долохову («Война и мир») и мистеру Дарси («Гордость и предубеждение» Джейн Остин).

Треть опрошенных (30 процентов) призналась, что считает отношения в классической литературе токсичными. 28 процентов россиян назвали любовь, описанную в книгах, устаревшей. Еще 23 считают, что романтические отношения важны только для сюжетной линии, чтобы заинтересовать читателя. Лишь 10 процентов россиян назвали любовь, отраженную в классике, идеалом отношений.

Ключевое качество для отношений, которое помогает развивать литература, по мнению 33 процентов, романтический взгляд на жизнь. 30 процентам книги дали им умение лучше слушать партнера. 25 опрошенных рассказали, что литература помогла им развить мечтательность, а 22 — самопожертвование, а 21 — научили самодостаточности.

Ранее сеть магазинов «Читай-город» сообщила, что большинство книг в топ-100 самых продаваемых в 2024 году пришлось на художественную литературу и нон-фикшен. Первую строчку рейтинга четвертый год подряд занимает книга Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя».

