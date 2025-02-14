Мать вернувшегося в Москву «криптовалютного короля» рассказала о встрече с сыном

Мать Александра Винника заявила, что не знала о его возвращении в Москву

Мать сооснователя криптовалютной биржи BTC-e Александра Винника, получившего прозвища «Мистер Биткоин» и «криптовалютный король» и вернувшегося в Москву из заключения в США, Вера Винник рассказала о встрече с ним. Ее слова передает ТАСС.

«Мне же никто никакой информации не дал, позвонили за 10 минут [до встречи с ним]» — заявила Винник. Она добавила, что поехала встречать сына с цветами, купленными ее внуку на 14-летие.

Также мать «криптовалютного короля» добавила, что сын не может осознать, что его освободили и отпустили домой. Сама Винник призналась, что ей также тяжело в это поверить.

Ранее в сети появились кадры возвращения Винника из США. На видео он спускается по трапу самолета с американской символикой в аэропорту Внуково.

Винник вернулся в Россию после многолетнего заключения в тюрьме США, где он отбывал наказание за отмывание нескольких миллиардов долларов. Освободить его получилось после обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном, в рамках которого в США вернулся учитель Марк Фогель, обвиненный за попытку незаконного ввоза наркотиков.