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22:12, 14 февраля 2025Мир

Мерц предложил Вэнсу договориться о прекращении огня на Украине до переговоров с Россией

Мерц предложил Вэнсу согласовать перемирие на Украине до переговоров с Россией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Председатель Христианско-демократического союза, кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что провел встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Во время встречи немецкий политик предложил договориться о прекращении огня на Украине до начала переговоров с Россией, отметил он в соцсети X.

«В начале Мюнхенской конференции по безопасности я встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом», — подчеркнул он. По словам Мерца, стороны пришли к единому мнению, что конфликт на Украине должен быть завершен как можно скорее.

Помимо этого, было достигнуто согласие в том, что путь к прочному миру может быть достигнут только путем тесного сотрудничества между Штатами и Евросоюзом, добавил немецкий политик.

Ранее Владимир Зеленский положительно оценил свою первую встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, которая прошла на полях конференции по безопасности в Мюнхене. По словам украинского лидера, Киеву и Вашингтону нужно больше говорить и больше работать друг с другом.

До этого Джей Ди Вэнс заявил о важности диалога России и Украины для разрешения конфликта.

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