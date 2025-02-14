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13:50, 14 февраля 2025Путешествия

Миллионы иностранцев устремились в Россию

МЭР: Число посетивших Россию иностранцев выросло на 40 процентов
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Миллионы иностранцев устремились в Россию, число посетивших страну в 2024 году гостей из-за рубежа выросло на 40 процентов в сравнении с 2023-м. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замдиректора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития (МЭР) РФ Игоря Максимова.

«Это где-то порядка 5 миллионов, если смотреть по размещению в гостиницах, и 9-10 миллионов, если смотреть по международной авиаперевозке», — пояснил представитель ведомства.

Ранее стало известно, что российские туристы начали чаще интересоваться поездками в Иран. Об этом заявил вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян. При этом эксперт подчеркнул, что по популярности среди соотечественников Исламская Республика все-таки уступает странам СНГ.

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