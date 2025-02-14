Минобороны России заявило об уничтожении колонны ВСУ в Курской области

Военнослужащие 810-й бригады морской пехоты группировки «Север» поразили колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом ТАСС заявили в Министерстве обороны России.

Бойцы морской пехоты устроили засаду продвигающейся колонне противника, разгромили ВСУ и полностью остановили продвижение украинских военных на участке.

Сначала военнослужащим была дана команда занять рубеж, и лишь потом была обнаружена колонна. Первым российские бойцы подбили танк, затем — две боевые машины пехоты. «Пехоту, которая спешивалась, начали отсекать. Они разбегались в разные стороны, после чего по ним артиллерия отрабатывала, стрелки отрабатывали, FPV-дроны отрабатывали», — рассказал российский военный.

Ранее стало известно, что ВСУ вывели из Суджанского района Курской области элитный батальон морпехов, потерявший более половины бойцов. Речь идет о 501-м батальоне морской пехоты Военно-морских сил Украины, который лишился свыше 50 процентов от общей численности подразделения.