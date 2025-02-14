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10:17, 14 февраля 2025Из жизни

Мужчина купил за копейки старинную вещь с настоящей ценой пять тысяч долларов

В США за пять долларов купили старинное блюдо, стоящее в тысячу раз дороже
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Jim Thompson / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Житель американского города Чикаго купил в комиссионном магазине старинное китайское блюдо, которое продаваоась в тысячу раз дешевле настоящей цены. Об этом сообщает издание Newsweek.

У чистильщика ковров Джона Карсерано выгодное хобби: он ходит по комиссионкам и распродажам, за копейки покупает ценный антиквариат, а потом сбывает его по более высокой цене. В октябре 2024 года ему особенно повезло: в магазине Goodwill ему попалось прямоугольное фарфоровое блюдо, продающееся всего за пять долларов. Мужчина сразу же понял, что в действительности подобная вещь стоит гораздо дороже.

Чтобы проверить свою догадку, Карсерано загрузил фотографию покупки в поисковик и отыскал в интернете похожие снимки. Текст гласил, что такие блюда изготовлены в XVIII веке и очень редки: за последние 50 лет подобные лоты попадали на аукционы только два раза.

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Позже его находку изучили специалисты из аукционных домов Sotheby's и Bonhams and Leslie Hindman Auctioneers. По их заключению, Карсерано наткнулся на экспортное гербовое блюдо в форме прямоугольника со скошенными углами. Оно изготовлено примерно в 1755 году, когда Китаем правил император Цяньлун. Эксперты полагают, что такой лот могут купить за пять тысяч долларов.

Карсерано подумывает выставить блюдо на аукцион, который проводит нью-йоркский аукционный дом Sotheby’s. Он также не исключает, что попробует самостоятельно продать его в интернете.

Ранее сообщалось, что треснувшая китайская ваза более 25 лет пылилась на шкафу в доме пенсионерки из английского графства Чешир, была выставлена на аукцион и была продана за крупную денежную сумму. Хозяйка даже не планировала показывать ее аукционисту, так как на ней были скол размером пять на восемь сантиметров и 27-сантиметровая трещина.

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