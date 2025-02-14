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13:35, 14 февраля 2025Мир

Мюнхенская конференция пройдет без представителей России

Захарова: Российских представителей не будет на конференции в Мюнхене
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Российских представителей не будет на конференции в Мюнхене по безопасности, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру». По ее мнению, страны Запада делают ставку на Киев, а не на диалог с Москвой.

«Это политизированное решение. Это странное решение», — отметила дипломат, напомнив, что организаторы Мюнхенской конференции несколько лет назад приняли решение не приглашать российских коллег.

Захарова также сочла, что страны НАТО не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на Украине и диалоге с Россией по безопасности, а стремятся и дальше оказывать военную и экономическую помощь Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что российские и американские представители 14 февраля проведут контакты по урегулированию украинского конфликта. Стороны, по его словам, встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности. Он также указал, что была приглашена и Украина.

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