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13:26, 14 февраля 2025Бывший СССР

На Чернобыльской АЭС произошел взрыв. Под ударом оказался саркофаг энергоблока, разрушенного во время аварии 1986 года

МАГАТЭ сообщило о взрыве на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

На Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) ночью 14 февраля произошел взрыв.

«Сотрудники МАГАТЭ на Чернобыльской АЭС услышали взрыв (...), вызвавший пожар. Им сообщили, что в крышу новой защитной оболочки врезался БПЛА», — говорится в сообщении Международного агентства по атомной энергии. Отмечается, что это произошло около 1:50 в ночь на 14 февраля.

Кадр: @Volodymyr Zelenskyy / X

Под ударом оказался саркофаг энергоблока, разрушенного во время аварии 1986 года

Уточняется, что взрыв произошел в стороне защитной оболочки, которая защищает разрушенный в результате аварии 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС.

Второй саркофаг ЧАЭС, также известный как «новый безопасный конфайнмент», был сдан в эксплуатацию 10 июля 2019 года и накрыл устаревший первый саркофаг, известный как «Укрытие». Строительство было начато в 2007 году, но из-за недостаточного финансирования сроки сдачи объекта периодически откладывались.

Президент Украины Владимир Зеленский оценил повреждения как существенные, а также заявил о возникшем на месте пожаре, который был локализован. Кроме того, украинский лидер подчеркнул, что ведется постоянное наблюдение за радиационным фоном, он не повышался.

Зеленский также заявил, что это был российский ударный дрон.

Кадр: @Volodymyr Zelenskyy / X

Песков назвал взрыв на АЭС провокацией и подтасовкой Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на обвинения Киева в атаке российским дроном на Чернобыльскую АЭС. «Скорее всего, речь идет об очередной провокации, подтасовке. Это именно то, чем любит и иногда не гнушается заниматься киевский режим», — сказал он.

С мнением Пескова также согласился депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. По его утверждению, это «хорошо спланированная безумная и чудовищная провокация киевского режима».

«Зеленский готов поставить мир под угрозу ядерной катастрофы, лишь бы не допустить потепления отношений между Россией и США и сорвать любые переговорные инициативы», — сказал Шеремет.

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