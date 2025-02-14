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11:07, 14 февраля 2025Бывший СССР

В Киеве напомнили Европе о полезных ископаемых Украины

Премьер Украины Шмыгаль напомнил Европе об украинских недрах
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Украина обладает значительным запасом полезных ископаемых, которые важны для Европейского союза (ЕС). Об украинских недрах Европе в статье для Politico напомнил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Украина владеет 22 из 30 критических для ЕС полезных ископаемых. Первое место в Европе по запасам урана. (...) Украина среди мировых лидеров по запасам титана. Лишь 10 процентов разведанных запасов разрабатывается», — заявил глава украинского правительства.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины могли бы стать гарантом европейской региональной безопасности по аналогии с тем, как эту функции выполняет американский контингент НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал дату подписания соглашения Украины и США по недрам. По его словам, документ может быть принят на Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля.

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