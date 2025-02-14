На Украине рассказали о продвижении российских войск у реки Оскол

На Украине рассказали о продвижении ВС РФ у реки Оскол в Харьковской области

Российские войска продвинулись на правом берегу реки Оскол в Харьковской области. Об этом сообщил аналитический центр «DeepState».

Сообщается, что ситуация на плацдармах в районе Двуречной и Новомлинской для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ухудшается. Российские войска увеличили контроль в направлении Фиголевки, подойдя на южные окраины села. Также они заняли новый район в Двуречной.

Аналитический центр заключил, что у российских войск значительное преимущество в FPV-дронах, которые уничтожают украинские позиции. Территориальная оборона ВСУ, как и прежде, не справляется с удержанием местности. «DeepState» заключил, что последствия расширения плацдармов российских войск становятся все более неприятными в будущей перспективе для ВСУ.

Ранее на Украине заявили о наступлении ВС России на купянском направлении. Отмечается, что российские войска также наступали в районе Великой Новоселки у села Бурлацкое.