На Западе заявили об испарении обещаний Байдена Украине

Евродепутат Колс: Обещания Байдена Украине испарились при администрации Трампа

Обещания экс-президента США Джо Байдена Украине испарились при администрации нового главы государства Дональда Трампа. Об этом пишет The Times со ссылкой на члена Европейского парламента Рихарда Колса.

«Колс предупредил, что предыдущие обещания и гарантии безопасности, данные Киеву президентом Байденом, "просто внезапно испарились" при новой администрации США», — говорится в материале.

Евродепутат подчеркнул, что планы Трампа по переговорам «бросили под танк» Украину. «Это позиция Латвии и, надеюсь, всей Европы, что Украина должна быть за столом переговоров, а не лежать на нем, когда дело доходит до каких-либо переговоров вообще», — отметил он.