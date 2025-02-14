Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:27, 14 февраля 2025Мир

На Западе заявили об испарении обещаний Байдена Украине

Евродепутат Колс: Обещания Байдена Украине испарились при администрации Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mandel Ngan / AP

Обещания экс-президента США Джо Байдена Украине испарились при администрации нового главы государства Дональда Трампа. Об этом пишет The Times со ссылкой на члена Европейского парламента Рихарда Колса.

«Колс предупредил, что предыдущие обещания и гарантии безопасности, данные Киеву президентом Байденом, "просто внезапно испарились" при новой администрации США», — говорится в материале.

Евродепутат подчеркнул, что планы Трампа по переговорам «бросили под танк» Украину. «Это позиция Латвии и, надеюсь, всей Европы, что Украина должна быть за столом переговоров, а не лежать на нем, когда дело доходит до каких-либо переговоров вообще», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе раскрыли состав переговорной группы России по Украине

      Проблемы с предложением валюты на российском рынке оценили

      Малышева призвала россиян возвести в культ три врачебные рекомендации

      Набиуллина рассказала о двух вариантах изменения ключевой ставки

      Участника СВО нашли работающим за еду в церкви

      Зеленский назвал альтернативу вступлению Украины в НАТО

      Рютте высказался об обещании Украине стать частью НАТО

      На Западе заявили об испарении обещаний Байдена Украине

      Назван самый вредный для здоровья продукт

      Военнослужащий ВСУ получил 21 год колонии за расстрел мирного жителя в ЛНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше