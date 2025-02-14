Над российским регионом сработала система ПВО

Над Воронежской областью уничтожили украинский беспилотник

Над Воронежской областью уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — написал чиновник.

По предварительным данным, пояснил он, пострадавших и разрушений нет. Он добавил, что опасность атаки БПЛА в области сохраняется, а также напомнил гражданам о запрете публикаций в интернете, содержащих фотографии и видео с места произошедшего.

В ночь на 14 февраля силы противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили десятки беспилотников. таке подверглись три российских региона: Белгородская, Воронежская и Ростовская области.