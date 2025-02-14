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13:46, 14 февраля 2025Россия

Над российским регионом сработала система ПВО

Над Воронежской областью уничтожили украинский беспилотник
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Над Воронежской областью уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — написал чиновник.

По предварительным данным, пояснил он, пострадавших и разрушений нет. Он добавил, что опасность атаки БПЛА в области сохраняется, а также напомнил гражданам о запрете публикаций в интернете, содержащих фотографии и видео с места произошедшего.

В ночь на 14 февраля силы противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили десятки беспилотников. таке подверглись три российских региона: Белгородская, Воронежская и Ростовская области.

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