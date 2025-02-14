Науседа заявил о принципиальности переговоров только в присутствии Украины

Науседа: переговоры должны проходить только в присутствии Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что переговоры об окончании конфликта на Украине должны проходить только в присутствии представителей Киева, а безопасность республики обеспечит членство в НАТО. Об этом он сообщил во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Delfi.

Как отмечает агентство, литовский лидер отметил, что Украина должна участвовать в переговорах вместе с Европой с позиции силы, а наиболее надежной гарантией безопасности является членство в НАТО.

«Европа должна очень быстро и очень серьезно принять решение о своем военном присутствии на Украине», — добавил Науседа.

Ранее Науседа заверил Зеленского, что после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «ничего не изменилось». Президент Литвы добавил, что сейчас предпосылок для устойчивого мира нет, и посоветовал не пытаться «протолкнуть» мирное соглашение в таких условиях.