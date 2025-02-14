Названо количество вышедших на рынок жилья в Москве новостроек

В 2024 году на рынок новостроек в Москве вышли 137 проектов

В 2024 году девелоперы на рынок новостроек Москвы вышли 137 проектов. Об этом говорится на портале mos.ru.

Общая площадь введенного жилья составила 8,4 миллиона квадратных метров — на 9 процентов больше, чем в 2023-м году (133 проекта, или 7,7 миллиона квадратных метров).

Планируют реализовать по договору долевого участия (ДДУ) 83,9 тысячи квартир жилой площадью 4,8 миллиона квадратных метров. Кроме того отмечается, что в проектах есть нежилые помещения и машино-места площадью 1,2 миллиона квадратных метров.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, рынок новостроек Москвы, несмотря на все колебания, в настоящее время является в достаточной мере конкурентным и сегментированным. Новые предложения есть во всех столичных округах, покупатели могут выбрать жилье разной ценовой категории. При этом на динамику рынка оказывают такие факторы, как ключевая ставка Центрального банка (ЦБ), частичная отмена льготной ипотеки и стоимость рабочей силы и материалов.

Количество продаж жилья в новостройках в Москве в январе 2025 года увеличилось по сравнению с январем прошлого года на 13 процентов, до шести тысяч договоров долевого участия в строительстве (ДДУ).