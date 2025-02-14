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12:32, 14 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на сообщения о предложении США перезапустить отношения

Депутат Чепа заявил о важности развития отношений России и США для мира
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Развитие отношений России и США важно для мира в целом, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он отреагировал на прозвучавшее в Америке предложение об их перезапуске.

«Из наших соглашений по разоружению, по контролю за оружием выходили США. Мы знаем, что были соответствующие нарушения со стороны США, прежде чем они выходили. Мы всегда были готовы продолжать рассматривать эти соглашения в паритетном порядке. И это очень важно, важно не только в двусторонних отношениях России и Америки. Важно, чтобы эти отношения развивались, они будут способствовать в целом миру. Миру мир, что называется», — поделился депутат.

Ранее стало известно, что вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией в случае успешного соглашения по Украине.

12 февраля российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Переговоры лидеров России и США длились полтора часа. Путин согласился с Трампом в том, что мирное урегулирование конфликта на Украине может быть достигнуто посредством переговоров. Российский лидер также выразил готовность принять коллегу и должностных лиц из США в Москве.

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