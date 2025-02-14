Пассажирка оголила ноги перед попутчиком, положила их на переднее сиденье и сорвала рейс

Пассажирка авиакомпании Air New Zealand активно заигрывала с попутчиком во время полета и сорвала рейс. Подробностями истории поделился портал Aviation A2Z.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла на борту лайнера, летевшего в Данидин, Новая Зеландия. Пассажирка в возрасте примерно 40 лет, которая выглядела спокойной во время посадки, внезапно начала навязчиво проявлять внимание к соседу и отпускать неуместные комментарии.

Ситуация обострилась, после того как женщина подняла юбку, оголила ноги и положила их на сиденье перед собой, напугав этим другого попутчика. Как пишет источник, пассажирка вела себя все более возбужденно и поднимала ноги так высоко, что они почти касались верхних экранов.

Нарушительницу порядка попытались усмирить и пристегнуть ремнем безопасности, но безуспешно. Из-за неадекватного поведения путешественницы экипаж решил совершить экстренную посадку в Веллингтоне. Пилотам пришлось сделать несколько кругов над аэропортом, чтобы сжечь излишки топлива перед приземлением.

В Веллингтоне на борт поднялись полицейские, которые вывели из салона недисциплинированную пассажирку и отправили ее в больницу для медицинского обследования. По словам попутчиков, она выглядела «дезориентированной». Самолет продолжил полет в пункт назначения.

Представители Air New Zealand подчеркнули, что авиакомпания придерживается строгой политики нулевой терпимости в отношении недисциплинированного поведения, признавая, что такие инциденты вызывают стресс как у клиентов, так и у членов экипажа.

Ранее пьяная пассажирка рейса Тбилиси — Москва во время перелета устроила стриптиз на борту и приставала к соседу. Перед посадкой она выпила много алкоголя.