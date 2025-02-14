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15:05, 14 февраля 2025Бывший СССР

Переговоры России и США назвали пинком под зад для Европы

Премьер Литвы Палуцкас назвал переговоры России и США пинком под зад для Европы
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Гинтаутас Палуцкас

Гинтаутас Палуцкас. Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине станут «пинком под зад» для Европейского союза (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас, передает «Sputnik Литва» в Telegram.

«Поэтому я бы расценивал это как хороший пинок под зад для Европы, и надеюсь, что Европа проснется и, наконец, услышит (...), что нам нужно более серьезно заботиться о собственных вопросах», — подчеркнул литовский премьер.

Палуцкас прокомментировал сообщения о возможном урегулировании конфликта на Украине прежде всего при участии США и России и допустил, что ЕС останется в стороне от мирного процесса, в отличие от Китая. Политик назвал подобный вариант отчасти заслуженным для Европы из-за недостаточной решительности в вопросах финансирования собственной обороны.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил о пустых европейских резервах из-за Украины. Он добавил, что сводить дебаты к вопросу о том, требует ли что-то новая администрация США от Европы, было бы непродуктивно.

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