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12:48, 14 февраля 2025Экономика

Подозреваемых в экономических преступлениях предложили перестать заковывать в наручники

Даванков предложил не надевать наручники на фигурантов экономических дел
Дмитрий Воронин
Владислав Даванков

Владислав Даванков. Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил за прекращение использования наручников в отношении подозреваемых в экономических преступлениях. Об этом со ссылкой на обращение депутата к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву, содержащее соответствующее предложение, сообщает РИА Новости.

Парламентарий напомнил, что президент Владимир Путин в 2022 году заявил о необходимости перестать это делать, после чего МВД направило территориальным органам указание о запрете использования наручников в отношении женщин, несовершеннолетних и фигурантов дел об экономических преступлениях. Тем не менее практика заковывания в наручники подозреваемых по делам об экономике все еще распространена, отмечает Даванков, приводя конкретные примеры ее использования.

В связи с этим политик обратился к министру с просьбой «рассмотреть возможность внесения изменений в ведомственные нормативные акты МВД и запрета на применение наручников к данной категории лиц, за исключением случаев, когда подозреваемый или обвиняемый уже предпринимал попытки скрыться от следствия».

Применение наручников, в том числе в отношении предпринимателей, которые внесли значительный вклад в развитие страны, «является избыточной и неоправданной мерой», указывает депутат.

В январе стало известно, что Минюст предложил существенно увеличить размеры штрафов по 36 статьям УК РФ в сфере экономики, связав такое намерение с необходимостью актуализировать их на уровень инфляции, накопленной с момента установления их действующих размеров, не пересматривавшихся более 20 лет. В частности, штрафы за мошенничество собираются поднять с 300 до 500 тысяч рублей, а за незаконное предпринимательство — с 300 тысяч до полутора миллионов.

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