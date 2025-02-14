Политолог Ткаченко: США преследуют личные интересы в урегулировании на Украине

Политолог, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко в беседе с газетой «Взгляд» раскритиковал слова спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога о заключении соглашения о потере Киевом территорий по аналогии с декларацией Самнера Уэллеса по Прибалтике 1939 года.

Эксперт напомнил, что согласно этому документу США «приняли тот факт, что Советский Союз контролирует три государства Балтии», но не признавали это юридически. Такой порядок действовал вплоть до распада СССР. В Донбассе и Новороссии, пояснил политолог, историческая ситуация совершенно другая, поэтому проведенная Келлогом аналогия «притянута за уши». Профессор напомнил, что «ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в результате народного референдума, а не какого-то соглашения о разделе сфер влияния».

«Кроме того, возникает вопрос, зачем Москве заключать соглашение в условиях, когда одна из сторон заявляет, что не будет его признавать?», – добавил Ткаченко.

По его мнению, эти слова Келлога свидетельствуют лишь о том, что США преследуют личные интересы, а именно — ослабление России, чтобы затем Москва стала союзником Вашингтона в борьбе с Китаем.

Ранее Келлог заявил, что потеря Украиной территорий может быть зафиксирована в соглашении. При этом, отметил он, это будет не обязательно признавать, напомнив про ситуацию со странами Балтии.