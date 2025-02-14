Bloomberg: Польшу и Прибалтику ждет разочарование после переговоров России и США

Страны Прибалтики и Польшу ждет большое разочарование после переговоров России и США. Об этом пишет обозреватель агентства Bloomberg Марк Чемпион, оценивая телефонный разговор глав двух государств Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Европу ничего хорошего не ждет, кроме отчетливого сигнала, что Трамп не рассматривает эти страны в качестве союзников. Новый подход Трампа к Европе больше всего затронет Прибалтику и Польшу», — предрек он.

Чемпион также утверждает, что американский президент может пойти на улучшение отношений с Россией за счет стран Евросоюза. Помимо этого, в материале отмечается, что фокус интересов Соединенных Штатов сместился на КНР

Ранее стало известно, что союзников США в Европе не уведомили, что Дональд Трамп проведет телефонный разговор с Владимиром Путиным. Европейские чиновники назвали это «продажностью», беспокоясь, что США уступают ключевым требованиям российского президента, не получая ничего взамен.