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05:42, 14 февраля 2025Интернет и СМИ

Польше и Прибалтике предрекли большое разочарование из-за Трампа

Bloomberg: Польшу и Прибалтику ждет разочарование после переговоров России и США
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Pawel Czerwinski / Unsplash

Страны Прибалтики и Польшу ждет большое разочарование после переговоров России и США. Об этом пишет обозреватель агентства Bloomberg Марк Чемпион, оценивая телефонный разговор глав двух государств Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Европу ничего хорошего не ждет, кроме отчетливого сигнала, что Трамп не рассматривает эти страны в качестве союзников. Новый подход Трампа к Европе больше всего затронет Прибалтику и Польшу», — предрек он.

Чемпион также утверждает, что американский президент может пойти на улучшение отношений с Россией за счет стран Евросоюза. Помимо этого, в материале отмечается, что фокус интересов Соединенных Штатов сместился на КНР

Ранее стало известно, что союзников США в Европе не уведомили, что Дональд Трамп проведет телефонный разговор с Владимиром Путиным. Европейские чиновники назвали это «продажностью», беспокоясь, что США уступают ключевым требованиям российского президента, не получая ничего взамен.

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