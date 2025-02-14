В России ответили на условие Зеленского говорить с «позиции силы»

Депутат Новиков: У Зеленского нет возможностей говорить с позиции силы

У президента Украины Владимира Зеленского нет возможностей принимать участие в переговорах с Россией с «позиции силы», считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Своей реакцией на слова украинского лидера депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«У него нет этих возможностей на поле боя. У него нет этих возможностей с морально-политической точки зрения. Он утратил все признаки легитимности. У него нет возможности разговаривать с позиции силы, потому что сегодня его европейские партнеры в значительности деморализованы, не очень понимая, как будут дальше строиться взаимоотношения внутри НАТО», — перечислил Новиков.

Кроме того, депутат отметил, что команда президента США Дональда Трампа все еще не решила, каким конкретно должен быть план урегулирования ситуации вокруг Украины.

«Более того, в его (Зеленского — прим. «Ленты.ру») адрес уже звучат некоторые ультиматумы, связанные с распродажей украинских природных ресурсов, что, конечно, ему придется учитывать, и что, с другой стороны, не будет укреплять его популярность внутри Украины. С таким бэкграундом трудно с кем-либо, в том числе и с Россией, тем более с Россией, разговаривать с позиции силы», — заключил он.

Ранее Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным с «позиции силы». С такой речью политик выступил в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.