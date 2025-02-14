Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:24, 14 февраля 2025Силовые структуры

Прокуратура проверит жалобы школьницы на издевательства в СИЗО

В Подмосковье прокуратура проверит жалобы школьницы на издевательства в СИЗО
Варвара Митина (редактор)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Московской области прокуратура проверит жалобы школьницы на издевательства в СИЗО. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, ведомство обнаружило нарушения в действиях следствия, которое все еще не возбудило уголовное дело по факту случившегося. Правоохранители отдельно проверят слова девочки о сексуализированном насилии над ней.

Несовершеннолетняя была арестована за подготовку массовых расправ. В мае 2024 года во время заседания суда о продлении ареста она рассказала об издевательствах в СИЗО со стороны сокамерниц. По словам школьницы, соседки избивали ее, выбрили ей брови и волосы на голове, а также один раз заставили раздеться и стоять на столе с табличкой в руках. После этого ее вернули в ту же камеру, а дело так и не завели.

Ранее в Бурятии задержали подростка за подготовку плана нападения на школу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе раскрыли состав переговорной группы России по Украине

      Онколог указал на неочевидный фактор развития рака кишечника

      Падение акций российского производителя удобрений объяснили

      Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным с одним условием

      Депутат Рады обвинил Киев в атаке на Чернобыльскую АЭС

      Шольц решил уйти из политики после отставки

      В МИД высказались о конкретных переговорах по Украине

      У звезды реалити-шоу нашли многочисленные опухоли в мозге

      В Великобритании допустили отправку миротворцев на Украину

      Охлобыстин назвал причину номинации Борисова на «Оскар»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше