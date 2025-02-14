В Подмосковье прокуратура проверит жалобы школьницы на издевательства в СИЗО

В Московской области прокуратура проверит жалобы школьницы на издевательства в СИЗО. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, ведомство обнаружило нарушения в действиях следствия, которое все еще не возбудило уголовное дело по факту случившегося. Правоохранители отдельно проверят слова девочки о сексуализированном насилии над ней.

Несовершеннолетняя была арестована за подготовку массовых расправ. В мае 2024 года во время заседания суда о продлении ареста она рассказала об издевательствах в СИЗО со стороны сокамерниц. По словам школьницы, соседки избивали ее, выбрили ей брови и волосы на голове, а также один раз заставили раздеться и стоять на столе с табличкой в руках. После этого ее вернули в ту же камеру, а дело так и не завели.

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