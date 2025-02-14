Путин рекомендовал ускорить строительство частных домов по эскроу

Путин рекомендовал регионам ускорить строительство ИЖС по счетам эскроу

Президент России Владимир Путин рекомендовал регионам создать условия, при которых запуск проектов строительства индивидуальных жилых домов (ИЖС) с использованием счетов эскроу будет ускорен. Об этом говорится на сайте Кремля.

Исполнительным органам власти российских регионов рекомендуется создать условия, при которых запуск проектов ИЖС по новой, безопасной для покупателей схеме, ускорится. Также субъектам России советовали проводить регулярный мониторинг в сфере индивидуального жилищного строительства.

Закон, разрешающий при возведении частного жилья по договорам строительного подряда применять счета эскроу, вступает в силу с 1 марта 2025 года.

Ранее директор «Ricci | Жилая недвижимость» Екатерина Ломтева предсказала рост популярности ИЖС весной 2025 года в три раза на фоне подорожания первичного жилья.