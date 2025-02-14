Рогов: Конфликт Зеленского и Порошенко характеризуется тремя буквами

Конфликт президента Украины Владимира Зеленского и экс-президента республики Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) можно охарактеризовать принципом «сожрите друг друга». Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Зеленский решил полностью снести Порошенко, с судебным преследованием и конфискацией имущества (...). Это все классический принцип "СДД" ("сожрите друг друга")», — рассказал Рогов.

По его словам, украинский лидер преследует Порошенко, чтобы убрать конкурента на политическом поле в преддверии проведения новых президентских выборов.

Ранее Рогов заявил, что видео удара по саркофагу Чернобыльской атомной электростанции срежиссировано властями Украины для обвинения России. По его словам, Украина ударила по собственной ЧАЭС в преддверии Мюнхенской конференции, чтобы Зеленский «сразу мог рассказывать про страшных русских и ядерный терроризм».