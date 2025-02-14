России предрекли возвращение в систему мировой экономики

Орбан: РФ интегрируется в мировую экономику и европейскую систему безопасности

После завершения переговоров с участием президента США Дональда Трампа Россия вернется к полноценной интеграции в систему мировой экономики и европейской безопасности, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого цитирует ТАСС.

О своих надеждах на успех дипломатических усилий Трампа, связанных с украинским конфликтом, политик рассказал в эфире радиостанции Kossuth. «Россия вновь будет интегрирована в мировую экономику и европейскую систему безопасности», — предрек Орбан.

Оптимизм в связи с такими перспективами он выразил на фоне сообщений о том, что телефонный разговор американского главы государства с его российским коллегой, состоявшийся 12 февраля, продлился полтора часа. Участники беседы поручили своим помощникам немедленно начать подготовку к встрече на высшем уровне. В Кремле уточнили, что Владимир Путин обсуждал с Трампом в том числе вопросы, связанные с энергетикой.