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15:00, 14 февраля 2025Бывший СССР

Россия отвергла обвинения Молдавии по поводу упавших обломков

Захарова: Обвинения Молдавии в отношении РФ из-за упавших обломков голословны
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Обвинения Молдавии в отношении России из-за упавших на территории обломков голословно. Претензии Кишинева отвергла официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы решительно отвергаем подобные обвинения, потому что считаем их голословными», — заявила дипломат.

Она добавила, что происхождение рухнувших на юге Молдавии обломков может иметь разные версии, но все они не имеют отношения к Москве.

11 февраля на молдавско-украинской границе обнаружили обломки беспилотника типа «Шахед». Пограничная полиция республики сообщила, что незадолго до этого, в ночь на 10 февраля, был атакован один из прилегающих к Молдавии регионов Украины.

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