Россиян предупредили о крадущих данные об электронной почте мошенниках

Мошенники стали красть данные россиян, притворяясь менеджерами по продажам

В «Лаборатории Касперского» предупредили россиян об актуальной схеме мошенничества. Как пишет РИА Новости, в компании заявили, что злоумышленники стали красть учетные данные от электронной почты, притворяясь менеджерами по продажам.

Уточняется, что мошенники просят потенциальных жертв подписать и отправить договор. Но если пользователь откроет прикрепленный к письму файл, то появится уведомление об ошибке, указали в «Лаборатории Касперского».

«По легенде фишеров, для просмотра документа человеку необходимо подтвердить свои учетные данные от электронной почты, чтобы зайти в облачное хранилище, где хранится файл», — добавили в компании. Однако в действительности пользователя направляют на фишинговую страницу, и, если он введет на ней свои логин и пароль, их получат в распоряжение мошенники.

Эксперт «Лаборатории Касперского» по кибербезопасности Роман Деденок предположил, что мошенническая рассылка такого рода может быть рассчитана на небольшие организации.

Ранее в МВД России предупредили о мошенниках, рассылающих предприятиям и организациям письма от лица инспекции труда. Злоумышленники в таких письмах сообщают компаниям, что обнаружили в их работе признаки теневой занятости.

Кроме того, в ведомстве назвали россиянам способы защитить смартфон при краже и взломе. В частности, в МВД порекомендовали использовать сложный пароль на разблокировку и разрешить вход в важные приложения только по биометрии.