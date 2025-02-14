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12:04, 14 февраля 2025Путешествия

Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты в одном туристическом регионе

Рост цен на авиабилеты на Сахалине для местных не превысит 15 процентов
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Стоимость авиабилетов на рейсы между населенными пунктами Сахалинской области вырастет. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко, его слова приводит ТАСС.

«Для сахалинцев и курильчан предусмотрены льготные тарифы, тогда как для туристов билеты будут стоить дороже, — предупредил чиновник. — Изменения вызваны ростом затрат на обслуживание флота, удорожанием топлива и увеличением пассажиропотока».

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Лимаренко заверил, что рост цен на перелеты для местных жителей не превысит 15 процентов. Так власти хотят сохранить доступность билетов в высокий туристический сезон.

Отмечается, что с 1 марта на Сахалине начнут действовать дифференцированные тарифы на авиабилеты, которые субсидирует государство. Например, местным жителям перелет из Южно-Сахалинска в поселок Курильск на острове Итуруп обойдется в 8,5 тысячи рублей. Для приезжих услуга будет стоить 18 тысяч.

Ранее россиянам раскрыли стоимость отдыха на горнолыжных курортах страны. На Сахалине она составит в среднем за 7,3 тысячи рублей в сутки на двоих.

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