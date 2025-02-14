Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты в одном туристическом регионе

Рост цен на авиабилеты на Сахалине для местных не превысит 15 процентов

Стоимость авиабилетов на рейсы между населенными пунктами Сахалинской области вырастет. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко, его слова приводит ТАСС.

«Для сахалинцев и курильчан предусмотрены льготные тарифы, тогда как для туристов билеты будут стоить дороже, — предупредил чиновник. — Изменения вызваны ростом затрат на обслуживание флота, удорожанием топлива и увеличением пассажиропотока».

Лимаренко заверил, что рост цен на перелеты для местных жителей не превысит 15 процентов. Так власти хотят сохранить доступность билетов в высокий туристический сезон.

Отмечается, что с 1 марта на Сахалине начнут действовать дифференцированные тарифы на авиабилеты, которые субсидирует государство. Например, местным жителям перелет из Южно-Сахалинска в поселок Курильск на острове Итуруп обойдется в 8,5 тысячи рублей. Для приезжих услуга будет стоить 18 тысяч.

Ранее россиянам раскрыли стоимость отдыха на горнолыжных курортах страны. На Сахалине она составит в среднем за 7,3 тысячи рублей в сутки на двоих.

