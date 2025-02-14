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11:58, 14 февраля 2025Экономика

Россиянам назвали условия для принудительного досрочного погашения ипотеки

Финансист Шайдуллина: Банк может принудить заемщика досрочно погасить ипотеку
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В некоторых случаях банк может принудить заемщика досрочно погасить ипотеку. Условия для этого назвала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Венера Шайдуллина, ее слова передает «Прайм».

По словам эксперта, такое требование банк может выдвинуть, когда кредитные средства используются не по назначению, при систематических просрочках платежей или отказе от обязательного страхования залогового имущества в течение 30 дней.

Россиянам, которых банк заставил погасить кредит досрочно, нужно полностью погасить сумму в течение 30 дней. При этом Шайдуллина подчеркнула, что ухудшение финансового положения, смена работы или места жительства заемщика не станут законными основаниями для требования досрочной выплаты всей ипотеки.

Ранее россиян предупредили о риске лишиться жилья при неуплате ипотеки. Так, банк может обратиться в суд с иском о выселении, если заемщик не вносил деньги по кредиту в течение шести месяцев.

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